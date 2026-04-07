Rendez-Vous Nature en Anjou L’art des tisanes La Turmelière Orée d’Anjou
Rendez-Vous Nature en Anjou L’art des tisanes La Turmelière Orée d’Anjou samedi 13 juin 2026.
Orée d’Anjou
Rendez-Vous Nature en Anjou L’art des tisanes
La Turmelière Domaine de la Turmelière Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:30:00
Date(s) :
2026-06-13
A la découverte des plantes comestibles et médicinales au cœur du parc du Château de la Turmelière.
Dans le cadre des Rendez-vous nature 2026, offrez-vous une parenthèse ressourçante au cœur d’un site d’exception.
Au sein du magnifique parc du Château de la Turmelière, partez à la découverte des trésors végétaux qui peuplent la Vallée des Robinets. Cet espace naturel sensible, préservé et riche en biodiversité, abrite une grande variété de plantes comestibles et médicinales. Guidés à travers les sentiers, vous apprendrez à reconnaître ces espèces, comprendre leurs bienfaits et découvrir leurs usages traditionnels.
Cette immersion en pleine nature sera aussi l’occasion de vous initier à l’art de la cueillette responsable et à la réalisation de tisanes maison une expérience sensorielle où parfums, saveurs et savoir-faire se mêlent pour éveiller vos sens.
Accessible à tous, cette balade douce d’environ 1 à 2 km invite à prendre le temps d’observer, de sentir et d’échanger dans un cadre naturel apaisant, entre prairies, sous-bois et bords de rivière.
GRATUIT RDV sur le parking à côté du château
Espace naturel sensible la vallée des Robinets
Distance parcourue 2-3 km
SUR RÉSERVATION .
La Turmelière Domaine de la Turmelière Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 09 15 16
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English :
Discover edible and medicinal plants in the heart of the Château de la Turmelière park.
L’événement Rendez-Vous Nature en Anjou L’art des tisanes Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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