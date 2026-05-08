Conte musical La harpe de Ian Rue Jean V Orée d’Anjou

Orée d’Anjou

Conte musical La harpe de Ian

Rue Jean V CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 15:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Un conte musical autour de la harpe, proposé par l’école de musique d’Orée-d’Anjou.

L’école de musique MELODIE École de musique d’Orée-d’Anjou propose un nouveau rendez-vous musical avec La Harpe de Ian, un conte musical mêlant récit et musique autour de la harpe. Pensé pour un large public, cet événement invite petits et grands à découvrir un univers sensible et accessible, porté par les élèves et les musiciens de l’école.

Le tout conté par des comédiennes de la troupe de théâtre des Uns Sans C.

Depuis plus de 40 ans, l’association fait vivre la pratique musicale sur le territoire d’Orée-d’Anjou à travers l’enseignement instrumental, le chant et les projets collectifs. Avec La Harpe de Ian, elle poursuit cette volonté de partager la musique autrement, dans un moment convivial et ouvert à tous. .

Rue Jean V CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 56 43 19 17 accueil@ecolemusiquemelodie.fr

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English :

A musical tale around the harp, presented by the Orée-d?Anjou music school.

L’événement Conte musical La harpe de Ian Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges