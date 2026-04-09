Les instants musique du chapiteau Petit K Jardin de la Cédraie Orée d’Anjou
Les instants musique du chapiteau Petit K Jardin de la Cédraie Orée d’Anjou dimanche 7 juin 2026.
Orée d’Anjou
Les instants musique du chapiteau Petit K
Jardin de la Cédraie Champtoceaux Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Sous le Chapiteau revient avec un nouveau format pour ravir les oreilles de tous avec le chanteur petit K !
Après son passage remarqué aux JO, Petit K revient avec un nouvel album ! Le chanteur pop/folk fait escale à Champtoceaux pour un spectacle inédit, à la découverte de ses nouveaux titres, dans le cadre de sa tournée Vagabonde Tour 2026 .
Réservation conseillée sur Helloasso (lien à venir) ou billetterie sur place.
Spectacle organisé par l’Association Sous le Chapiteau. .
Jardin de la Cédraie Champtoceaux Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire chapiteau.oreedanjou@gmail.com
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English :
Sous le Chapiteau returns with a new format to delight everyone’s ears with singer Petit K!
L’événement Les instants musique du chapiteau Petit K Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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