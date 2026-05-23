Concert des Oiseaux de Trottoir à la cabane Drainoise Drain Orée d’Anjou
Concert des Oiseaux de Trottoir à la cabane Drainoise Drain Orée d’Anjou mardi 26 mai 2026.
Orée d’Anjou
Concert des Oiseaux de Trottoir à la cabane Drainoise
Drain 185 rue des pêcheurs Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 19:30:00
fin : 2026-05-26 21:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Vibrez au rythme d’un orchestre cyclo-itinérant dans le cadre verdoyant et décontracté de cette guinguette sur les bords de Loire.
À l’affiche, l’orchestre cyclo-itinérant Les Oiseaux de Trottoir investit les lieux à aprtir de 19h30 pour une performance pleine d’énergie. .
Drain 185 rue des pêcheurs Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 89 61 32 77 lesoiseauxdetrottoir@gmail.com
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English :
Vibrate to the rhythm of a cyclo-itinerant orchestra in the relaxed, leafy setting of this guinguette on the banks of the Loire.
L’événement Concert des Oiseaux de Trottoir à la cabane Drainoise Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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