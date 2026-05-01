Croisière pique-nique sur le Bateau La Luce Embarcadère Orée d’Anjou

Orée d’Anjou

Croisière pique-nique sur le Bateau La Luce

Embarcadère Champtoceaux Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 13:00:00

fin : 2026-08-30 15:00:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12

Offrez-vous une parenthèse sur la Loire à l’heure du déjeuner et profitez de votre pique-nique à bord du Bateau La Luce à seulement 30 min de Nantes !

Ce week-end, transformez votre pause en une expérience conviviale et gourmande sur l’eau. À bord du bateau La Luce, apportez votre pique-nique et laissez-vous porter par le courant, au cœur d’un cadre exceptionnel entre paysages ligériens et patrimoine remarquable.

En famille, entre amis ou avec vos proches, chaque instant devient un souvenir à partager, à savourer doucement, au rythme de la Loire. .

Embarcadère Champtoceaux Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 30 84 89 contact@detoursenloire.fr

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English :

Treat yourself to a lunchtime interlude on the Loire and enjoy your picnic aboard the Bateau La Luce, just 30 minutes from Nantes!

L’événement Croisière pique-nique sur le Bateau La Luce Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges