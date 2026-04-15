Festival EuroAstro Stade Gilbert Sailly Orée d’Anjou

Orée d’Anjou

Festival EuroAstro

Stade Gilbert Sailly Champtoceaux Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 15:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-22

Ne manquez pas un voyage vers les étoiles pour ce dixième anniversaire du festival EUROASTRO !

Incontournable désormais, le festival EuroAstro revient célébrer sa 10ᵉ édition !

Il s’agit d’un rassemblement annuel d’astronomes amateurs, initié par Pierre Bourge, pionnier de la vulgarisation de l’astronomie amateur, avec accueil du grand public. Il y sera proposé des animations, un planétarium itinérant, exposés et conférences tout au long du weekend.

Une trentaine d’astronomes amateurs seront présents.

De jour, il sera possible d’observer le soleil avec du matériel adapté et la nuit, les astronomes amateurs se feront un plaisir de partager leur passion et leurs télescopes pour contempler les objets du ciel profond comme les galaxies, les nébuleuses ou les amas.

Un focus particulier sera porté sur l’Eclipse du 12 aout 2026.

Le club astronomie Alpha-Lyrae est une association ayant pour objet l’initiation et la pratique de l’astronomie sur Orée d’Anjou et le Pays d’Ancenis. Il s’adresse à toutes les personnes intéressées par le ciel et l’espace, qui souhaitent connaître et observer les merveilles de notre univers.

Entrée libre.

Participation astronome et accompagnant sur inscription. .

Stade Gilbert Sailly Champtoceaux Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 78 55 36 euroastro.astronomie@gmail;com

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English :

Don’t miss a trip to the stars for the tenth anniversary of the EUROASTRO festival!

L’événement Festival EuroAstro Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges