Randonnée photographique à Champtoceaux Le Champlalud Orée d’Anjou
Randonnée photographique à Champtoceaux Le Champlalud Orée d’Anjou jeudi 18 juin 2026.
Orée d’Anjou
Randonnée photographique à Champtoceaux
Le Champlalud Champtoceaux Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 10:00:00
fin : 2026-06-18 17:30:00
Date(s) :
2026-06-18
Pour marcher autrement, observer la nature à travers l’objectif et développer sa vision créative…
Avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO
Perché sur son éperon rocheux sur les bords de la Loire entre Nantes et Angers, Champtoceaux ne laisse pas indifférent… Du panorama du Champalud au village pittoresque de la Patache, les paysages de cartes postales de cette ancienne ville fortifiée se succèdent, tout au long d’un parcours d’environ 8 kilomètres. Ensemble, allons partager nos différents regards photographiques de ce très beau coin ligérien aux couleurs de juin !
Réservation obligatoire
Boucle de 8 km
Durée Journée avec pique-nique (à prévoir)
Rendez-vous à 10h sur le parking de l’office de tourisme de Champtoceaux, près de la piscine municipale (suivre la direction Le Champalud )
Nombre de places 6
A partir de 14 ans
INFOS DIVERSES
– Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau et un vêtement de pluie…
– Tous types d’appareils photo acceptés, y compris les téléphones portables.
– Chiens non acceptés.
– Possibilité de programmer la balade un autre jour sur demande si la balade est complète au moment de votre réservation, s’il ne reste pas suffisamment de places, ou si vous êtes un groupe de plus de 6 personnes.
– Selon les conditions météo, la sortie pourra être annulée. .
Le Champlalud Champtoceaux Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To walk differently, to observe nature through the lens and to develop one’s creative vision..
L’événement Randonnée photographique à Champtoceaux Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-13 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Orée d'Anjou (Maine-et-Loire)
- Randonnée photographique La coulée de la Divatte Saint-Sauveur-de-Landemont Orée d’Anjou 20 mai 2026
- Festival EuroAstro Stade Gilbert Sailly Orée d’Anjou 22 mai 2026
- La Glougloute Découverte des Vins paysans La Varenne Orée d’Anjou 23 mai 2026
- Festival la Glougloute 20 bonnes raisons de boire La Bridonnière Orée d’Anjou 23 mai 2026
- La rando du Cochon grillé Le Champalud Orée d’Anjou 24 mai 2026