Randonnée photographique à Champtoceaux Le Champlalud Orée d’Anjou

Orée d’Anjou

Randonnée photographique à Champtoceaux

Le Champlalud Champtoceaux Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 10:00:00

fin : 2026-06-18 17:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Pour marcher autrement, observer la nature à travers l’objectif et développer sa vision créative…

Avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO

Perché sur son éperon rocheux sur les bords de la Loire entre Nantes et Angers, Champtoceaux ne laisse pas indifférent… Du panorama du Champalud au village pittoresque de la Patache, les paysages de cartes postales de cette ancienne ville fortifiée se succèdent, tout au long d’un parcours d’environ 8 kilomètres. Ensemble, allons partager nos différents regards photographiques de ce très beau coin ligérien aux couleurs de juin !

Réservation obligatoire

Boucle de 8 km

Durée Journée avec pique-nique (à prévoir)

Rendez-vous à 10h sur le parking de l’office de tourisme de Champtoceaux, près de la piscine municipale (suivre la direction Le Champalud )

Nombre de places 6

A partir de 14 ans

INFOS DIVERSES

– Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau et un vêtement de pluie…

– Tous types d’appareils photo acceptés, y compris les téléphones portables.

– Chiens non acceptés.

– Possibilité de programmer la balade un autre jour sur demande si la balade est complète au moment de votre réservation, s’il ne reste pas suffisamment de places, ou si vous êtes un groupe de plus de 6 personnes.

– Selon les conditions météo, la sortie pourra être annulée. .

Le Champlalud Champtoceaux Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr

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English :

To walk differently, to observe nature through the lens and to develop one’s creative vision..

L’événement Randonnée photographique à Champtoceaux Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-13 par Pôle Tourisme ôsezMauges