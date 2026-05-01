Y’a quoi devenir fou ! Spectacle de théâtre des P’tits Uns Sans C Saint-Laurent-des-Autels Orée d’Anjou

Orée d’Anjou

Y’a quoi devenir fou ! Spectacle de théâtre des P’tits Uns Sans C

Saint-Laurent-des-Autels Rue du Stade Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 14:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Y’a quoi devenir fou ! Le spectacle de théâtre des P’tits Un Sans C.

Folie, énergie et créativité pour spectacle présenté par les P’tits Uns sans C et mis en scène par David Chapeau.

Quatre saynettes allant du conte de fées revisité, au voyage dans le temps en passant par un tournage de film et un braquage peu ordinaire !

Des surprises, une imagination débordante et une promesse du RIRE pour les petits et les grands ! .

Saint-Laurent-des-Autels Rue du Stade Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 01 74 16

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English :

It’s enough to drive you crazy! The P’tits Un Sans C. theater show.

L’événement Y’a quoi devenir fou ! Spectacle de théâtre des P’tits Uns Sans C Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-03 par Pôle Tourisme ôsezMauges