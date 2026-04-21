Randonnée photographique La coulée de la Divatte Saint-Sauveur-de-Landemont Orée d’Anjou

Orée d’Anjou

Randonnée photographique La coulée de la Divatte

Saint-Sauveur-de-Landemont Etang de Rochefort Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20 13:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Randonnée photographique dans la vallée de la Divatte

Avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO

A Saint-Sauveur-de-Landemont, une jolie boucle de 8 kilomètres au départ de l’étang de Rochefort nous entraîne le long de la Divatte et de ses affluents. Profitons de cette période printanière pour aller ensemble découvrir la vallée de l’Ilette et y partager nos différents regards photographiques !

Boucle de 8 km (25% de voies goudronnées)

Durée Journée avec pique-nique (à prévoir)

Rendez-vous à 10h sur le parking de l’étang de Rochefort à St Sauveur-de-Landemont

Nombre de places 6

A partir de 14 ans

INFOS DIVERSES

– Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau, un vêtement de pluie et le pique-nique dans le sac-à-dos.

– Tous types d’appareils photo acceptés, y compris les téléphones portables.

– Sentiers escarpés (prévoir les bâtons de marche si besoin).

– Chiens non acceptés.

– Possibilité de programmer la balade un autre jour sur demande si la balade est complète au moment de votre réservation, s’il ne reste pas suffisamment de places, ou si vous êtes un groupe de plus de 6 personnes.

– Selon les conditions météo, la sortie pourra être annulée. .

Saint-Sauveur-de-Landemont Etang de Rochefort Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr

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English :

Photographic walk in the Divatte valley

L’événement Randonnée photographique La coulée de la Divatte Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-21 par Pôle Tourisme ôsezMauges