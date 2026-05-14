Orée d’Anjou

Fête de la Musique à Bouzillé

Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 01:50:00

Date(s) :

2026-06-05

Animations musicales à l’occasion de la Fête de la Musique !

À l’occasion de la Fête de la Musique, Bouzillé vous donne rendez-vous le vendredi 5 juin 2026 dès 19h pour une grande soirée festive, conviviale et ouverte à toutes et tous !

Organisé dans une ambiance chaleureuse et familiale, cet événement promet une programmation musicale éclectique qui fera vibrer le public toute la soirée. Entre concerts live, ambiance dub et DJ set, chacun pourra trouver son rythme et profiter pleinement de cette nuit dédiée à la musique et au partage.

Sur scène, plusieurs groupes et artistes se succéderont pour faire monter l’ambiance

– Kortess

– Les Trublions

– Atout Trèfles

– Cottich’ Connexion

– DJ Chrismo

La soirée prendra également des couleurs dub avec la présence de Sub Rustik et Ground Zag, pour une immersion sonore énergique et festive.

Bar et restauration seront disponibles sur place afin de profiter pleinement de la soirée dans une ambiance détendue et conviviale. .

Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 94 90 91

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English :

Musical entertainment for the Fête de la Musique!

L’événement Fête de la Musique à Bouzillé Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges