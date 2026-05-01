Croisière sur la Loire avec le Bateau La Luce Embarcadère Orée d’Anjou

Orée d’Anjou

Croisière sur la Loire avec le Bateau La Luce

Embarcadère Champtoceaux Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:30:00

fin : 2026-08-15 16:00:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-20 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-27 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-03 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-10 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-17 2026-06-20 2026-06-21

Partez pour une croisière d’1h30 sur la Loire à bord du bateau La Luce à seulement 30 min de Nantes.

Laissez-vous porter au cœur d’une nature préservée, pour une balade entre Champtoceaux, Oudon et Le Cellier. Guidés par les commentaires et anecdotes du guide-marinier, vous découvrirez la faune locale, les secrets de la navigation, ainsi que l’histoire et le patrimoine de ce fleuve majestueux.

Entre Loire-Atlantique et Anjou, admirez des sites emblématiques comme le donjon du château médiéval d’Oudon, le port de La Patache, le Moulin pendu de Champtoceaux ou encore les surprenantes Folies Siffait.

Au fil de l’eau, les paysages ligériens se dévoilent dans toute leur beauté. Restez attentifs sternes, hérons cendrés et autres habitants du fleuve pourraient bien se laisser observer. .

Embarcadère Champtoceaux Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 30 84 89 contact@detoursenloire.fr

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English :

Take a 1? hour cruise on the Loire aboard the boat La Luce, just 30 minutes from Nantes.

L’événement Croisière sur la Loire avec le Bateau La Luce Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges