Festival la Glougloute 20 bonnes raisons de boire La Bridonnière Orée d’Anjou
Festival la Glougloute 20 bonnes raisons de boire La Bridonnière Orée d’Anjou samedi 23 mai 2026.
Orée d’Anjou
Festival la Glougloute 20 bonnes raisons de boire
La Bridonnière Champtoceaux Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Retrouvez Christine Lhôte pour une lecture d’histoire au sein du festival La Glougloute
Des histoires de kermesse, de grand-père, de femmes de vignerons, de trous Normands, de preuves scientifiques, d’amitiés, d’art de vivre, de poésie, de trous Normands, de troglodytes, de soif, de vin nature, de trous Normands, d’ébriété, d’émotions, de rencontres, de brèves de comptoir… Une dizaine d’histoires à 16h30 et une autre dizaine à 17h30.
L’association Hors la Loire organise la 6e édition de La Glougloute, un salon de dégustation et vente de vins paysans. Et nous, on aime bien ça !
Au milieu de vignerons et vigneronnes, nous serons présents pour faire des sacs à bouteilles en bâche de récup et pour le spectacle Ambiance florale, bucolique et détendue !
45 minutes à partir de 12 ans .
La Bridonnière Champtoceaux Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr
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English :
Join Christine Lhôte for a story reading as part of the La Glougloute festival
L’événement Festival la Glougloute 20 bonnes raisons de boire Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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