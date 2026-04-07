La Glougloute Découverte des Vins paysans La Varenne Orée d’Anjou
La Glougloute Découverte des Vins paysans La Varenne Orée d’Anjou samedi 23 mai 2026.
Orée d’Anjou
La Glougloute Découverte des Vins paysans
La Varenne 30 La Bridonnière Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Salon des vins bucolique et floral à la Bridonnière
Les 23 et 24 mai 2026, l’association Hors la Loire organise à la Bridonnière un salon des vins.
Venez rencontrer entre 14 h et 19 h une vingtaine de vigneron.nes d’ici et d’ailleurs, qui vous feront découvrir leur breuvage dans une ambiance bucolique ! Dégustez leurs cuvées et laissez-vous porter par une ambiance conviviale ponctuée d’animations surprises.
Un rendez-vous chaleureux et festif pour savourer le terroir autrement !
Entrée à 6€ (verre compris) .
La Varenne 30 La Bridonnière Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire horslaloire@riseup.net
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English :
Bucolic and floral wine fair at La Bridonnière
L’événement La Glougloute Découverte des Vins paysans Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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