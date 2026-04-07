La Glougloute Découverte des Vins paysans La Varenne Orée d’Anjou

Orée d’Anjou

La Glougloute Découverte des Vins paysans

La Varenne 30 La Bridonnière Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Salon des vins bucolique et floral à la Bridonnière

Les 23 et 24 mai 2026, l’association Hors la Loire organise à la Bridonnière un salon des vins.

Venez rencontrer entre 14 h et 19 h une vingtaine de vigneron.nes d’ici et d’ailleurs, qui vous feront découvrir leur breuvage dans une ambiance bucolique ! Dégustez leurs cuvées et laissez-vous porter par une ambiance conviviale ponctuée d’animations surprises.

Un rendez-vous chaleureux et festif pour savourer le terroir autrement !

Entrée à 6€ (verre compris) .

La Varenne 30 La Bridonnière Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire horslaloire@riseup.net

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English :

Bucolic and floral wine fair at La Bridonnière

L’événement La Glougloute Découverte des Vins paysans Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges