Atelier Vannerie Centre Socioculturel Rives de Loire Orée d’Anjou
Atelier Vannerie Centre Socioculturel Rives de Loire Orée d’Anjou samedi 25 avril 2026.
Orée d’Anjou
Atelier Vannerie
Centre Socioculturel Rives de Loire 20 Rue Jfa Chenouard Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-06-17 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-05-06 2026-05-23 2026-05-27 2026-06-06 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-27
Profitez d’une escapade en bord de Loire pour participer à un stage de vannerie à Drain.
Plongez dans l’univers authentique de la vannerie aux côtés de Géraldine, qui vous accueille chaleureusement au centre socioculturel Rives de Loire.
Laissez-vous guider pour découvrir l’art du tressage du rotin et les gestes traditionnels de ce savoir-faire ancestral.
Au fil de l’atelier, Géraldine vous transmettra ses techniques avec passion et convivialité, vous permettant de créer votre propre pièce panier, corbeille ou objet décoratif. Un moment créatif et apaisant, idéal pour s’initier tout en repartant avec une réalisation unique faite de vos mains.
Une expérience enrichissante, placée sous le signe du partage et de la bonne humeur ! .
Centre Socioculturel Rives de Loire 20 Rue Jfa Chenouard Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 98 26 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take advantage of a getaway on the banks of the Loire to take part in a basket-weaving workshop in Drain.
L’événement Atelier Vannerie Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-06 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Orée d'Anjou (Maine-et-Loire)
- Marché hebdomadaire à Saint Laurent-des-Autels Saint Laurent-des-Autels Orée d’Anjou 15 avril 2026
- 28ème porte ouverte au Domaine des Galloires Domaine des Galloires Orée d’Anjou 17 avril 2026
- Amada DRAIN Orée d’Anjou 22 avril 2026
- RANDONNÉE VTT VIGNES ET VALLÉES Orée d’Anjou Maine-et-Loire 1 mai 2026
- BOUCLE VÉLO ENTRE ANJOU ET PAYS NANTAIS Orée d’Anjou Maine-et-Loire 1 mai 2026