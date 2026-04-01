Atelier Vannerie Centre Socioculturel Rives de Loire Orée d’Anjou

Orée d’Anjou

Atelier Vannerie

Centre Socioculturel Rives de Loire 20 Rue Jfa Chenouard Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-06 2026-05-23 2026-05-27 2026-06-06 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-27

Profitez d’une escapade en bord de Loire pour participer à un stage de vannerie à Drain.

Plongez dans l’univers authentique de la vannerie aux côtés de Géraldine, qui vous accueille chaleureusement au centre socioculturel Rives de Loire.

Laissez-vous guider pour découvrir l’art du tressage du rotin et les gestes traditionnels de ce savoir-faire ancestral.

Au fil de l’atelier, Géraldine vous transmettra ses techniques avec passion et convivialité, vous permettant de créer votre propre pièce panier, corbeille ou objet décoratif. Un moment créatif et apaisant, idéal pour s’initier tout en repartant avec une réalisation unique faite de vos mains.

Une expérience enrichissante, placée sous le signe du partage et de la bonne humeur ! .

Centre Socioculturel Rives de Loire 20 Rue Jfa Chenouard Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 98 26 76

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English :

Take advantage of a getaway on the banks of the Loire to take part in a basket-weaving workshop in Drain.

L’événement Atelier Vannerie Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-06 par Pôle Tourisme ôsezMauges