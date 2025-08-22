BOUCLE VÉLO ENTRE ANJOU ET PAYS NANTAIS Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Boucle vélo entre Anjou et Pays Nantais

Boucle vélo entre Anjou et Pays Nantais 49270 Orée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 23500.0 Tarif :

Découverte de la Loire en vélo entre Angers et Nantes grâce à une boucle de 23 kms reliant Champtoceaux et Oudon à Mauves sur Loire. Découvrez ainsi les deux rives de la Loire !

https://www.osezmauges.fr/itineraire/boucle-velo-entre-anjou-et-pays-nantais/ +33 2 40 83 57 49

English :

Discover the Loire by bike between Angers and Nantes thanks to a 23 km loop linking Champtoceaux and Oudon to Mauves sur Loire. Discover the two banks of the Loire!

Deutsch :

Entdecken Sie die Loire zwischen Angers und Nantes mit dem Fahrrad dank einer 23 km langen Schleife, die Champtoceaux und Oudon mit Mauves sur Loire verbindet. Entdecken Sie auf diese Weise beide Ufer der Loire!

Italiano :

Scoprite la Loira in bicicletta tra Angers e Nantes grazie all’anello di 23 km che collega Champtoceaux e Oudon a Mauves sur Loire. Scoprite le due sponde della Loira!

Español :

Descubra el Loira en bicicleta entre Angers y Nantes gracias a un bucle de 23 km que une Champtoceaux y Oudon con Mauves sur Loire. ¡Descubra las dos orillas del Loira!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-16 par Anjou tourime