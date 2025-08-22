Balade Parcours médiéval

Balade Parcours médiéval 49270 Orée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

A 30 min de Nantes, parcourez l’histoire de la cité fortifiée de Champtoceaux avec sa balade au coeur des ruines de cette citadelle, deux fois plus grande que Carcassonne.

https://www.osezmauges.fr/brochures +33 2 40 83 57 49

English :

At 30 min from Nantes, discover the history of the fortified city of Champtoceaux with its walk in the heart of the ruins of this citadel, twice as big as Carcassonne.

Deutsch :

30 Minuten von Nantes entfernt können Sie die Geschichte der befestigten Stadt Champtoceaux mit ihrem Spaziergang durch die Ruinen dieser Zitadelle, die doppelt so groß wie Carcassonne ist, durchlaufen.

Italiano :

A 30 minuti da Nantes, scoprite la storia della città fortificata di Champtoceaux con una passeggiata tra le rovine di questa cittadella, due volte più grande di Carcassonne.

Español :

A 30 minutos de Nantes, descubra la historia de la ciudad fortificada de Champtoceaux con su paseo por las ruinas de esta ciudadela, dos veces más grande que Carcasona.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par Anjou tourime