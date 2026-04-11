Amada DRAIN Orée d’Anjou

Orée d’Anjou

Amada

DRAIN 78 rue Abbé Bricard Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 18:00:00

fin : 2026-04-24 19:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-24

Un voyage musical énergique aux influences grecques, balkaniques et tziganes à Drain dans les Mauges

Porté par des influences grecques et françaises, le trio AMADA vous entraîne avec énergie dans un voyage musical aux sonorités des Balkans, d’Asie Mineure et des cultures tziganes. Leur musique, vivante et métissée, tisse des liens entre traditions populaires et émotions partagées.

En parallèle du concert, les musiciens iront à la rencontre des habitants de la résidence Constance Pohardy et proposeront des ateliers au centre de loisirs de la commune, prolongeant ainsi ce moment de partage au cœur du territoire. .

DRAIN 78 rue Abbé Bricard Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 98 26 23 ludomediatheque@oreedanjou.fr

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English :

An energetic musical journey with Greek, Balkan and Gypsy influences in Drain, Mauges

L’événement Amada Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges