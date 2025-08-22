RANDONNÉE VTT VIGNES ET VALLÉES Orée d’Anjou Maine-et-Loire
RANDONNÉE VTT VIGNES ET VALLÉES Orée d’Anjou Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Enfouchez votre VTT et traversez la campagne de Bouzillé
+33 2 40 83 50 13
English :
Get on your mountain bike and ride through the Bouzillé countryside
Deutsch :
Stecken Sie Ihr Mountainbike ein und fahren Sie durch die Landschaft von Bouzillé
Italiano :
Salite in sella alla vostra mountain bike e pedalate attraverso la campagna di Bouzillé
Español :
Súbete a tu bicicleta de montaña y recorre la campiña de Bouzillé
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-14 par Anjou tourime