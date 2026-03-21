Champto trail d’Orée 2ème édition Le Champalud Orée d’Anjou

Orée d’Anjou

Champto trail d’Orée 2ème édition

Le Champalud CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 14:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Venez relever le défi et participer à la seconde édition du trail nature entre sentiers, dénivelé et paysages ligériens à Champtoceaux

Entre chemins vallonnés, passages en sous-bois et points de vue sur la Loire, le Champto Trail d’Orée invite les amateurs de course nature à découvrir les paysages de Champtoceaux dans une ambiance conviviale.

Pour cette deuxième édition, deux parcours sont proposés un circuit de 11 km accessible aux coureurs souhaitant s’initier au trail, et un parcours de 26 km plus engagé, rythmé par un dénivelé plus soutenu. Les tracés empruntent sentiers et chemins à travers les reliefs d’Orée d’Anjou, au départ du site du Champalud.

À l’arrivée, les participants pourront profiter d’un moment de détente autour d’une assiette gourmande composée de produits locaux, avec restauration et buvette sur place tout au long de la journée. .

Le Champalud CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Come and take up the challenge and take part in the second edition of the nature trail between trails, uneven terrain and Loire landscapes in Champtoceaux

L’événement Champto trail d’Orée 2ème édition Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges