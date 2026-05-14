Rendez-vous Nature en Anjou Nos amis lépidoptères Ferme de la Chauffetière Orée d’Anjou

Orée d’Anjou

Rendez-vous Nature en Anjou Nos amis lépidoptères

Ferme de la Chauffetière Drain Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Une balade placée sous le signe du papillon dans un espace naturel sensible protégé.

La ferme de la Chauffetière est une Réserve naturelle régionale de 30 hectares. Venez découvrir la diversité des papillons qui y habitent, des insectes fascinants de par leurs couleurs et leur légèreté. Plongez dans une aventure captivante, d’observation et d’identification de ces merveilleux insectes.

Espace naturel sensible Vallée des Robinets

Distance parcourue 2-3 km

Les Rendez-vous Nature en Anjou sont des animations au cœur d’Espace Naturel Sensible, en partenariat avec le Département de Maine-et-Loire et la commune d’Orée d’Anjou. .

Ferme de la Chauffetière Drain Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 09 15 16 aboureau@turmeliere.org

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English :

A butterfly-focused walk in a protected natural area.

L’événement Rendez-vous Nature en Anjou Nos amis lépidoptères Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges