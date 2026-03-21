Randonnée photographique du côté de la Patache à Champtoceaux La Patache Orée d’Anjou mercredi 15 juillet 2026.

Orée d’Anjou

Randonnée photographique du côté de la Patache à Champtoceaux

La Patache Champtoceaux Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 17:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Pour marcher autrement, observer la nature à travers l’objectif et développer sa vision créative…

Avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO

A Champtoceaux, la Patache est le nom d’un pittoresque petit village de pêcheurs où il fait bon flâner… C’est de là que je vous propose de démarrer notre balade qui, par un petit sentier passant dans des sous-bois, nous mènera jusqu’aux ruines du Moulin Pendu, ancien moulin à eau classé Monument historique. Voilà là un bien joli coin ligérien où partager nos différents regards photographiques !

Distance 3 km

Durée Prévoir l’après-midi

Rendez-vous à 14h sur le parking de la Patache (Champtoceaux)

Nombre de places 6

Public A partir de 8 ans

INFOS DIVERSES

– Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau et un vêtement de pluie…

– Tous types d’appareils photo acceptés, y compris les téléphones portables.

– Chiens non autorisés.

– Possibilité de programmer la balade un autre jour sur demande si la balade est complète au moment de votre réservation, s’il ne reste pas suffisamment de places, ou si vous êtes un groupe de plus de 6 personnes. .

La Patache Champtoceaux Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr

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English :

To walk differently, to observe nature through the lens and to develop one’s creative vision..

L’événement Randonnée photographique du côté de la Patache à Champtoceaux Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges