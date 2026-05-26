Croisière Ornithologique avec la LPO à bord de La Luce Embarcadère Orée d’Anjou
Croisière Ornithologique avec la LPO à bord de La Luce Embarcadère Orée d’Anjou lundi 6 juillet 2026.
Orée d’Anjou
Croisière Ornithologique avec la LPO à bord de La Luce
Embarcadère Cul du moulin CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 19:30:00
fin : 2026-08-05 21:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-08-05 2026-08-21 2026-09-10
Embarquez pour une croisière originale pour vivre la Loire autrement…
Partez à la découverte de la faune ligérienne !
Le matin ou au crépuscule quand l’atmosphère s’apaise, le moment est propice à l’observation ornithologique et à la contemplation des paysages de Loire…
Embarquez pour une croisière en compagnie d’un animateur nature de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).
Au cours de cette balade de 2h, cet animateur vous transmettra son savoir sur notre majestueux fleuve, sa biodiversité, et abordera les questions environnementales qui y sont liées.
Un moment d’échanges, tout public.
Prêt de jumelles à bord
Réservation obligatoire. .
Embarcadère Cul du moulin CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 83 60 00
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English :
Embark on an original cruise to experience the Loire differently…
L’événement Croisière Ornithologique avec la LPO à bord de La Luce Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-21 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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