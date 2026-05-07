Orée d’Anjou

Barbeuk Metal Fest 4ème édition

Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22

Le 1er festival rock et metal en bord de Loire à taille humaine à 30min de Nantes!

Avis aux amoureux du Metal, le Barbeuk Metal Fest revient à Champtoceaux, les 21 & 22 août, pour une 4e édition !

À seulement 30 minutes de Nantes, ce festival en bord de Loire propose une programmation Rock et Metal inédite pour terminer l’été en beauté.

Des groupes français locaux et des exclusivités internationales, la programmation se veut variée et accessible à tous pour une ambiance festive assurée !

Côté programme, le Vendredi 21 Août — Hard & Heavy Party

-Grave Digger (Allemagne) Heavy Metal Legends (Exclusivité France 2026)

– Deathless Legacy (Italie) Horror Metal

– Fury (UK) Heavy Metal

– Tsar (FR Nantes) Metal Prog

– Star Rider (FR Grenoble) Heavy Metal

– Fenris (FR Nantes) Heavy Rock

Et le Samedi 22 Août — Thrash & Death Metal Party:

– Suicidal Angels (Grèce) Thrash Metal

– Schizophrenia band (Belgique) Thrash Death Metal

– Mortal Sin (Australie) Thrash Metal Legends (Exclusivité France 2026)

– Heart Attack (FR Cannes) Modern Thrash Metal

– Cage Fight (UK/FR) Technique DeathCore

– Death Decline (FR Dijon) Thrash Death Metal

– Hidden Intent (Australie) Thrash Metal (Exclusivité France 2026)

– Malkavian (FR Nantes) Thrash Death Metal

Un programme d’enfer pour découvrir en journée les bords de Loire et les coteaux de vignes et profiter des concerts exceptionnels de groupes talentueux.

De nombreuses animations, activités OFF et autres surprises agrémenteront le festival dès le samedi matin, sortie kayak, concert à la piscine de Champtoceaux, espace exposants venant de toute la France, restauration et bar avec des produits locaux pendant toute la durée du festival et pour terminer en beauté un mini marché avec des producteurs et commerçants locaux le dimanche matin avant le démontage.

Un parking et un camping sont mis à disposition des festivaliers.

Attention, ce festival se veut à taille humaine et la jauge sera limitée. .

Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 61 30 61 24 barbeukmetalasso@gmail.com

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English :

The 1st rock and metal festival on the banks of the Loire, just 30 minutes from Nantes!

L’événement Barbeuk Metal Fest 4ème édition Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges