Atelier photo L’art de la composition Liré Orée d’Anjou

Atelier photo L’art de la composition
Liré La Turmelière Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date :
Début : 2026-03-25 09:30:00
fin : 2026-03-25 12:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Débutant ou plus expérimentés, jouez avec les éléments de vos photos pour composer avec équilibre des visuels uniques, entre Angers et Nantes !
Apprenez à guider le regard du spectateur dans le cadre de votre photo et à faire des images fortes. .
Liré La Turmelière Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 41 15 44 photos@estelleoffroy.com
English :
Whether you’re a beginner or a more experienced photographer, play with the elements in your photos to create unique, balanced visuals between Angers and Nantes!
