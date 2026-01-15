Atelier photo L’art de la composition Liré Orée d’Anjou

Atelier photo L’art de la composition

Liré La Turmelière Orée d'Anjou Maine-et-Loire

2026-03-25 09:30:00

2026-03-25 12:00:00

2026-03-25

Débutant ou plus expérimentés, jouez avec les éléments de vos photos pour composer avec équilibre des visuels uniques, entre Angers et Nantes !

Apprenez à guider le regard du spectateur dans le cadre de votre photo et à faire des images fortes. .

Liré La Turmelière Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 41 15 44 photos@estelleoffroy.com

English :

Whether you’re a beginner or a more experienced photographer, play with the elements in your photos to create unique, balanced visuals between Angers and Nantes!

