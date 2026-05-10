Circuit Art et Chapelles à la chapelle des Galloires à Drain Chapelles des Galloires Orée d’Anjou

Orée d’Anjou

Circuit Art et Chapelles à la chapelle des Galloires à Drain

Chapelles des Galloires 1 La Galoire Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-08

Le circuit Art et Chapelles fera étape à Chemillé-en-Anjou en 2025. Venez découvrir une exposition d’art contemporain dans le cadre unique de l’église Notre-Dame l’ancienne à Chemillé, à une demie heure d’Angers.

Du 27 juin au 23 août 2026, dans le cadre du circuit Art & chapelles en Anjou, venez explorer Les Mauges entre Loire et Èvre au fil de 6 chapelles habitées par les œuvres de 6 artistes

• Chapelle des Galloires et Jean-Denis Maysonnave Drain

• Chapelle Sainte Apolline et François Rayneau Drain

• Chapelle de Beaulieu et Michèle Gosnet Frassetto Liré

• Chapelle de Sainte Avoye et Paolo Cardona Saint-Rémy-en-Mauges

• Chapelle de l’Enfeu Sainte Sophie et Rose Lecompte Bouzillé

• Chapelle du Château de la Bourgonnière et Dominique Jullien Bouzillé

Les chapelles sont ouvertes

– Les vendredis de 14h à 19h

– Les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 19h

(La chapelle de la Bourgonnière sera exceptionnellement fermée le samedi 22 août)

Chaque chapelle bénéficie de la présence d’un médiateur ou d’une médiatrice pour accompagner les visiteurs dans leur découverte.

Sans oublier un temps fort musical concert le samedi 22 août à 17h en l’église de Liré avec le duo Kazykin.

L’association Art et Chapelles organise chaque été depuis plus de 20 ans un circuit de découverte d’art contemporain au sein de chapelles du Maine-et-Loire. L’objectif est de redonner vie au patrimoine religieux en l’associant à l’art d’aujourd’hui. Le circuit se déroule cette année du 28 juin au 24 août 2025, dans le Chemillois et le Choletais, entre Chemillé-en-Anjou et Lys-Haut-Layon. Il investira les communes de Chemillé, Saint-Georges-des-Gardes, La Tourlandry, Coron, Saint-Hilaire-du-Bois et Le Voide. .

Chapelles des Galloires 1 La Galoire Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 02 70 35 artetchapelles49@gmail.com

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English :

The Art et Chapelles tour will stop off in Chemillé-en-Anjou in 2025. Come and discover a contemporary art exhibition in the unique setting of the Notre-Dame l?ancienne church in Chemillé, half an hour from Angers.

L’événement Circuit Art et Chapelles à la chapelle des Galloires à Drain Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges