Informations pratiques

Sarrebourg

Amnesia spectacle d’impro concept

Centre socioculturel place Malleray Sarrebourg Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-12-12 20:30:00

fin : 2026-12-12 22:30:00

Date(s) :

2026-12-12

Dans ce spectacle d’improvisation concept, 2 comédies seront immergés dans 2 scénarios dont ils ne connaissent rien. Leur objectif ? Deviner leur propre identité en analysant leur environnement et en interagissant avec les autres comédiens. Et pour pimenter le tout, on vous laisse aussi mener l’enquête…. Entrée payante, réservation conseillée par téléphone ou en ligne via Helloasso. Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.Tout public

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Centre socioculturel place Malleray Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 21 13 00 58 sadic.impro@gmail.com

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English :

In this conceptual improv show, two com%E9dies will be immersed in two scenarios they know nothing about. Their goal? To figure out their own identities by analyzing their surroundings and interacting with the other com%E9dies. And to spice things up, we’re letting you lead the investigation, too…. There is an admission fee; reservations are recommended by phone or online via Helloasso. The venue is accessible to people with limited mobility.

L’événement Amnesia spectacle d’impro concept Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD