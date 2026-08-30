Amnesia spectacle d’impro concept Sarrebourg
samedi 12 décembre 2026 · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Amnesia spectacle d’impro concept
Centre socioculturel place Malleray Sarrebourg Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-12-12 20:30:00
fin : 2026-12-12 22:30:00
Date(s) :
2026-12-12
Dans ce spectacle d’improvisation concept, 2 comédies seront immergés dans 2 scénarios dont ils ne connaissent rien. Leur objectif ? Deviner leur propre identité en analysant leur environnement et en interagissant avec les autres comédiens. Et pour pimenter le tout, on vous laisse aussi mener l’enquête…. Entrée payante, réservation conseillée par téléphone ou en ligne via Helloasso. Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.Tout public
.
Centre socioculturel place Malleray Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 21 13 00 58 sadic.impro@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In this conceptual improv show, two com%E9dies will be immersed in two scenarios they know nothing about. Their goal? To figure out their own identities by analyzing their surroundings and interacting with the other com%E9dies. And to spice things up, we’re letting you lead the investigation, too…. There is an admission fee; reservations are recommended by phone or online via Helloasso. The venue is accessible to people with limited mobility.
L’événement Amnesia spectacle d’impro concept Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
À voir aussi à Sarrebourg (Moselle)
- Atelier du Musée pour les enfants Rue de la Paix Sarrebourg 16 septembre 2026
- L’heure du conte Bibliothèque municipale Pierre Messmer Sarrebourg 16 septembre 2026
- Marche 55km by Val contre le cancer du sein Sarrebourg 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine Bibliothèque Pierre Messmer Sarrebourg 19 septembre 2026
- Passage, de Cornè Théron, Chapelle des Cordeliers, Sarrebourg 19 septembre 2026