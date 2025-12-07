Entrée gratuite pour tous au Parcours Chagall Musée du Pays de Sarrebourg

Rue de la Paix Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07 2026-01-04

Le Parcours Chagall est ouvert gratuitement tous les premiers dimanches du mois, toute l’année (en cas de jour férié, se renseigner). Il mène le visiteur de la Chapelle des Cordeliers où l’on peut admirer les vitraux de Marc Chagall dont le vitrail La Paix (12m de haut), vers un jardin, espace de transparence et de lumière puis vers le musée et la tapisserie La Paix . Le musée présente, dans une architecture contemporaine due à l’architecte Bernard Desmoulin, des collections archéologiques de la région de Sarrebourg ainsi que des faïences et des porcelaines de Niderviller.Tout public

0 .

Rue de la Paix Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 08 08 68 resa.musee@mairie-sarrebourg.fr

English :

The Chagall Trail is open free of charge on the first Sunday of every month, all year round (for public holidays, please enquire). It leads the visitor from the Chapelle des Cordeliers where one can admire the stained glass windows by Marc Chagall, including the stained glass window La Paix (12m high), to a garden, a space of transparency and light, and then to the museum and the tapestry La Paix . The museum presents, in a contemporary architecture by the architect Bernard Desmoulin, archaeological collections from the Sarrebourg region as well as earthenware and porcelain from Niderviller.

L’événement Entrée gratuite pour tous au Parcours Chagall Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg a été mis à jour le 2025-11-28 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG