Portes ouvertes à la caserne des sapeurs-pompiers et bal Sarrebourg samedi 29 août 2026.

Sarrebourg

Portes ouvertes à la caserne des sapeurs-pompiers et bal

Terrasses de la Sarre Terrasse Alsace Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Les sapeurs-pompiers vous ouvrent leurs portes, avec une exposition de véhicules et parcours enfants. Restauration en début de soirée suivi du traditionnel bal animé par Gaetan Betti. L’entrée est gratuite sauf pour le bal.Tout public

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Terrasses de la Sarre Terrasse Alsace Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 25 75 75 amicalepompiersarrebourg@gmail.com

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English :

The fire department is opening its doors to the public, featuring a vehicle exhibition and a children’s obstacle course. Food will be served in the early evening, followed by the traditional dance hosted by Gaetan Betti. Admission is free, except for the dance.

L’événement Portes ouvertes à la caserne des sapeurs-pompiers et bal Sarrebourg a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG