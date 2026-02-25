Sarrebourg

Ibiza Festival Party 6

Rue de la Piscine parking en face du centre aqua Sarrebourg Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 23:59:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

L’association Friends First vous donne rendez-vous pour un week-end exceptionnel placé sous le signe de la fête, de la musique et de l’ambiance Ibiza ! Au programme vendredi Kitsch party avec les plus grands tubes des années 80’s, 90’s et 2000’s. au programme samedi Ibiza festival DJs en live, spectacle pyrotechnique géant, show laser, performeuses, feu d’artifice et spectacle pyrotechnique … Buvette et restauration sur place les deux jours.Adultes

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Rue de la Piscine parking en face du centre aqua Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

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English :

The Friends First association invites you to an exceptional weekend filled with parties, music, and that Ibiza vibe! Friday’s lineup: Kitsch party featuring the biggest hits from the ’80s, ’90s, and 2000s. Saturday’s lineup: Ibiza Festival: Live DJs, a massive pyrotechnic display, laser show, performers, fireworks, and more… Refreshments and food available on-site both days.

L’événement Ibiza Festival Party 6 Sarrebourg a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG