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Fête des associations Sarrebourg

Fête des associations Sarrebourg samedi 29 août 2026.

Adresse : Grand'rue, rue du Musée et place du Marché

Ville : 57400 Sarrebourg

Département : Moselle

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Sarrebourg

Fête des associations

Grand’rue, rue du Musée et place du Marché Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Les associations sarrebourgeoises présenteront leurs activités et accueilleront le public sur leurs stands.Tout public
0  .

Grand’rue, rue du Musée et place du Marché Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06 

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English :

Saarbrücken’s associations will be presenting their activities and welcoming the public to their stands.

L’événement Fête des associations Sarrebourg a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG

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