Fête des associations Sarrebourg
Fête des associations Sarrebourg samedi 29 août 2026.
Sarrebourg
Fête des associations
Grand’rue, rue du Musée et place du Marché Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Les associations sarrebourgeoises présenteront leurs activités et accueilleront le public sur leurs stands.Tout public
0 .
Grand’rue, rue du Musée et place du Marché Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06
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English :
Saarbrücken’s associations will be presenting their activities and welcoming the public to their stands.
L’événement Fête des associations Sarrebourg a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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