Sarrebourg

Fête des associations

Grand’rue, rue du Musée et place du Marché Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Les associations sarrebourgeoises présenteront leurs activités et accueilleront le public sur leurs stands.Tout public

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Grand’rue, rue du Musée et place du Marché Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06

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English :

Saarbrücken’s associations will be presenting their activities and welcoming the public to their stands.

L’événement Fête des associations Sarrebourg a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG