Informations pratiques

Sarrebourg

Marche 55km by Val contre le cancer du sein

Décathlon zone des Terrasses de la Sarre Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 05:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Une marche de 55 km contre le cancer du sein est prévue en septembre

L’association Des Seins pour la Vie vous donne rendez-vous pour une grande marche solidaire au profit des personnes touchées par le cancer du sein. La marche baptisée 55km by Val reliera le Décathlon de Sarrebourg au club nautique de Sarreguemines. Chacun pourra participer sur la distance qu’il souhaite en fonction de ses envies et de ses capacités. Des ravitaillements et un minibus d’assistance accompagneront les participants. Les inscriptions sont déjà ouvertes en ligne (payant). Attention il n’y a qu’une centaine de places de disponibles.Adultes

15 .

Décathlon zone des Terrasses de la Sarre Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

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English :

A 55-km walk against breast cancer is scheduled for September

The organization %AB Des Seins pour la Vie %BB invites you to join a major charity walk to benefit those affected by breast cancer. The walk, called “55km by Val,” will connect the Decathlon store in Sarrebourg to the Sarreguemines Water Sports Club. Everyone can participate for as long as they wish, depending on their preferences and abilities. Refreshment stations and a support minibus will accompany the participants. Registration is already open online (for a fee). Please note that there are only about 100 spots available.

L’événement Marche 55km by Val contre le cancer du sein Sarrebourg a été mis à jour le 2026-07-25 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD