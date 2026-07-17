Visite exceptionnelle des réserves du musée, Musée du Pays de Sarrebourg, Sarrebourg
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Pays de Sarrebourg · Sarrebourg
Informations pratiques
Visite exceptionnelle des réserves du musée 19 et 20 septembre Musée du Pays de Sarrebourg Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Habituellement fermées au public, les réserves du musée vous ouvrent exceptionnellement leurs portes à l’occasion de ces Journées européennes du patrimoine. Cette visite vous invite à découvrir les coulisses du musée et à échanger autour du parcours des objets, des enjeux de leur conservation, et des choix qui façonnent toute collection.
Musée du Pays de Sarrebourg Rue de la Paix, 57400 Sarrebourg, France Sarrebourg 57400 Hoff Moselle Grand Est +33387080868 https://www.sarrebourg.fr/Musee [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 08 08 68 »}, {« type »: « email », « value »: « resa.musee@mairie-sarrebourg.fr »}] Le musée du pays de Sarrebourg a été créé en 1905 à Sarrebourg. Sa vocation était essentiellement archéologique. Il est aujourd’hui complété par un espace consacré à Marc Chagall et une exposition de faïences et de porcelaines en provenance de la manufacture de Niderviller.
Habituellement fermées au public, les réserves du musée vous ouvrent exceptionnellement leurs portes à l’occasion de ces Journées européennes du patrimoine. Cette visite vous invite à découvrir les à…
© Musée du Pays de Sarrebourg
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