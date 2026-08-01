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AGENDA · Sarrebourg

Marché de Sarrebourg Sarrebourg

mardi 25 août 2026 · Sarrebourg

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place du Marché
Ville
57400 Sarrebourg
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Sarrebourg

Marché de Sarrebourg

Place du Marché Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Mardi 2026-08-25 08:00:00
fin : 2026-12-24 12:15:00

Date(s) :
2026-08-25 2026-09-01 2026-11-02 2026-11-12 2026-12-27

Acheter au marché, c’est soutenir nos producteurs et artisans locaux, privilégier les circuits courts et partager un vrai moment de convivialité.Tout public
0  .

Place du Marché Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06 

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English :

Shopping at the market means supporting our local farmers and artisans, prioritizing short supply chains, and sharing a truly enjoyable experience.

L’événement Marché de Sarrebourg Sarrebourg a été mis à jour le 2026-07-29 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD

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