Marché de Sarrebourg Sarrebourg
mardi 25 août 2026 · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Marché de Sarrebourg
Place du Marché Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Mardi 2026-08-25 08:00:00
fin : 2026-12-24 12:15:00
Date(s) :
2026-08-25 2026-09-01 2026-11-02 2026-11-12 2026-12-27
Acheter au marché, c’est soutenir nos producteurs et artisans locaux, privilégier les circuits courts et partager un vrai moment de convivialité.Tout public
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Place du Marché Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06
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English :
Shopping at the market means supporting our local farmers and artisans, prioritizing short supply chains, and sharing a truly enjoyable experience.
L’événement Marché de Sarrebourg Sarrebourg a été mis à jour le 2026-07-29 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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