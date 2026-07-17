Découverte du Musée du Pays de Sarrebourg et du vitrail La Paix de Marc Chagall, Musée du Pays de Sarrebourg, Sarrebourg

Informations pratiques

Découverte du Musée du Pays de Sarrebourg et du vitrail La Paix de Marc Chagall 19 et 20 septembre Musée du Pays de Sarrebourg Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nos médiateurs vous accueillent au Musée du Pays de Sarrebourg et à la Chapelle des Cordeliers pour répondre à vos questions et échanger avec vous autour des œuvres exposées.

Musée du Pays de Sarrebourg Rue de la Paix, 57400 Sarrebourg, France Sarrebourg 57400 Hoff Moselle Grand Est +33387080868 https://www.sarrebourg.fr/Musee Le musée du pays de Sarrebourg a été créé en 1905 à Sarrebourg. Sa vocation était essentiellement archéologique. Il est aujourd’hui complété par un espace consacré à Marc Chagall et une exposition de faïences et de porcelaines en provenance de la manufacture de Niderviller.

Nos médiateurs vous accueillent au Musée du Pays de Sarrebourg et à la Chapelle des Cordeliers pour répondre à vos questions et échanger avec vous autour des œuvres exposées.

© Musée du Pays de Sarrebourg