Informations pratiques

Sarrebourg

Journées européennes du patrimoine Bibliothèque Pierre Messmer

13 rue de la Paix Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des journées du patrimoine la bibliothèque municipale Pierre Messmer ouvrira ses portes en accès libre le samedi et proposera des visites guidées de la Collection Messmer. L’occasion de découvrir des ouvrages rares et précieux provenant de la bibliothèque personnelle de Pierre Messmer ! Et ne manquez pas le lendemain, le marché du livre d’occasion et affiches sur le parvis de l’hôtel de ville.Tout public

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13 rue de la Paix Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 28 52 sarrebourg.bibliotheque@wanadoo.fr

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English :

As part of Heritage Days, the Pierre Messmer Municipal Library will open its doors to the public on Saturday and offer guided tours of the Messmer Collection. This is your chance to discover rare and valuable books from Pierre Messmer’s personal library! And don’t miss the used book and poster market the next day on the plaza in front of City Hall.

L’événement Journées européennes du patrimoine Bibliothèque Pierre Messmer Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD