Journées européennes du patrimoine Parcours Chagall Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Pays de Sarrebourg · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Journées européennes du patrimoine Parcours Chagall
Musée du Pays de Sarrebourg Chapelle des Cordeliers Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Parcours Chagall vous ouvre ses portes ! Présence de médiateurs pour répondre à vos questions et échanger avec vous autour des œuvres exposées l’après-midi.Tout public
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Musée du Pays de Sarrebourg Chapelle des Cordeliers Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 08 08 68
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English :
To celebrate European Heritage Days, the Chagall Trail is opening its doors to you! Guides will be on hand this afternoon to answer your questions and discuss the works on display with you.
L’événement Journées européennes du patrimoine Parcours Chagall Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-02 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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