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AGENDA · Sarrebourg

Atelier du Musée pour les enfants Rue de la Paix Sarrebourg

mercredi 16 septembre 2026 · Rue de la Paix · Sarrebourg

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue de la Paix
Adresse
Musée du Pays de Sarrebourg
Ville
57400 Sarrebourg
Département
Moselle
Tarif
5 Tarif enfant

Sarrebourg

Atelier du Musée pour les enfants

Rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :
2026-09-16 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-18 2026-12-16

L’atelier du musée propose des activités pour les enfants à partir de 8 ans, les mercredis après-midis.
Payant, sur inscription par téléphone ou mailEnfants
5  .

Rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 08 08 68  musee@mairie-sarrebourg.fr

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English :

The museum workshop offers activities for children aged 8 and over on Wednesday afternoons.
Charge, registration by phone or e-mail

L’événement Atelier du Musée pour les enfants Sarrebourg a été mis à jour le 2026-01-17 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD

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