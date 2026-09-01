Atelier du Musée pour les enfants Rue de la Paix Sarrebourg
mercredi 16 septembre 2026 · Rue de la Paix · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Atelier du Musée pour les enfants
Rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-10-21 16:00:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-18 2026-12-16
L’atelier du musée propose des activités pour les enfants à partir de 8 ans, les mercredis après-midis.
Payant, sur inscription par téléphone ou mailEnfants
5 .
Rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 08 08 68 musee@mairie-sarrebourg.fr
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English :
The museum workshop offers activities for children aged 8 and over on Wednesday afternoons.
Charge, registration by phone or e-mail
L’événement Atelier du Musée pour les enfants Sarrebourg a été mis à jour le 2026-01-17 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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