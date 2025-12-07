Journées européennes du patrimoine Temple protestant Sarrebourg
samedi 19 septembre 2026 · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Journées européennes du patrimoine Temple protestant
12 avenue du Maréchal Joffre Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture exceptionnelle de cet édifice de style néo-gothique en pierre de taille de grès rouge, achevé en 1898.Tout public
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12 avenue du Maréchal Joffre Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 12 11
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English :
Special open house at this neo-Gothic building made of red sandstone, completed in 1898.
L’événement Journées européennes du patrimoine Temple protestant Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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