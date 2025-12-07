Informations pratiques

Sarrebourg

Journées européennes du patrimoine Temple protestant

12 avenue du Maréchal Joffre Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture exceptionnelle de cet édifice de style néo-gothique en pierre de taille de grès rouge, achevé en 1898.Tout public

0 .

12 avenue du Maréchal Joffre Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 12 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Special open house at this neo-Gothic building made of red sandstone, completed in 1898.

L’événement Journées européennes du patrimoine Temple protestant Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD