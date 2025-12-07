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Journées européennes du patrimoine Temple protestant Sarrebourg

samedi 19 septembre 2026 · Sarrebourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
12 avenue du Maréchal Joffre
Ville
57400 Sarrebourg
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Sarrebourg

Journées européennes du patrimoine Temple protestant

12 avenue du Maréchal Joffre Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Ouverture exceptionnelle de cet édifice de style néo-gothique en pierre de taille de grès rouge, achevé en 1898.Tout public
0  .

12 avenue du Maréchal Joffre Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 12 11 

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English :

Special open house at this neo-Gothic building made of red sandstone, completed in 1898.

L’événement Journées européennes du patrimoine Temple protestant Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD

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