Amour avec Mathilde Roy Muchmuche Company Entraygues-sur-Truyère
Amour avec Mathilde Roy Muchmuche Company Entraygues-sur-Truyère vendredi 3 juillet 2026.
Entraygues-sur-Truyère
Amour avec Mathilde Roy Muchmuche Company
Au pied du château Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
Dans le cadre du Festival La Grande Confluence
Cirque, danse et musique live
Voulez-vous qu’on s’aime ? Comment on fait ? Ainsi débute Amours. Cette pièce de cirque explore les mille visages de l’amour, en s’inspirant des Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes. Scénettes tendres ou décalées, corps en mouvement, donnent corps à un recueil de questions existentielles et présentent différentes facettes de l’amour. Le spectacle célèbre les questions sans réponses, l’intimité partagée, et tout ce qui nous relie. Avec Amours, Muchmuche Company transforme l’émotion en geste, l’abstrait en concret et nous invite à entrer dans une sphère intime et décalée, où l’amour se danse, se jongle, s’interroge. Une ode à l’amour, où la technique sert la sensibilité, et où chaque geste devient une question, une promesse, un instant suspendu.Mathilde Roy Muchmuche Company
Paul Cretin-Sombardier et Mathilde Roy fondent Muchmuche Company en 2008 afin d’offrir un cadre concret au désir qui les anime de monter des projets en utilisant la pluridisciplinarité du cirque nouveau. Les techniques d’équilibre et de jonglage constituent le socle de la construction de l’univers artistique de la compagnie. Interrogeant un langage physique, les corps et leurs mouvements fonctionnent, au-delà des bouches et des mots. Évoluant entre les arts du cirque, la danse et les arts graphiques, la compagnie continue à explorer le métissage des techniques afin de convoquer l’émotion du public et celle des interprètes.
Autrice et interprète Mathilde Roy
Création et interprétation musicale Zerolex
Production Caroline Sotta
Administration Purdey Bidas
Regard magique Yann Frish
Oeil chorégraphique Louis Gillard
Regard dramaturgique Sophie Borthwick
Conseil magique Jules Metge
Regard extérieur Valentina Santori
Aide costumes Valérie Alcantara
Complice artistique Paul Cretin-Sombardier .
Au pied du château Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 24 35 21 32 contact@lessieudubatut.org
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English :
As part of the Festival La Grande Confluence
L’événement Amour avec Mathilde Roy Muchmuche Company Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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