Amour, Gloire et Ciment ! Rue du Commandant Pardaillan Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Amour, Gloire et Ciment !

Rue du Commandant Pardaillan Le Péglé Théâtres de Gascogne Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-20 20:00:00

fin : 2027-05-20 21:15:00

Date(s) :

2027-05-20 2027-05-21

Voilà enfin un spectacle optimiste avec des pâquerettes, un soleil qui brille et des oiseaux qui chantent ! Ici vit une communauté de nains de jardin unie, joyeuse et terriblement bienveillante. Pour eux, chaque journée mérite d’être célébrée.

Chacun s’active, selon son rôle ou sa fonction, à entretenir une pelouse impeccable et un jardin merveilleux. Toutes et tous partagent l’idée que le bonheur grandit quand on le cultive à plusieurs. Alors, que pourrait-il bien leur arriver ? Après un cycle sur l’Amour(s), dont nous avons pu accueillir les saisons passées Hen cabaret dégenré ou Cabaret Love, Johanny Bert débute un nouveau cycle sur le pouvoir et le divertissement avec des marionnettes toujours impertinentes. Cette nouvelle création, que nous avons la joie de soutenir en coproduction, promet une farce grinçante capable d’égratigner plusieurs de nos certitudes. .

Rue du Commandant Pardaillan Le Péglé Théâtres de Gascogne Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92 billetterie@theatredegascogne.fr

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English : Amour, Gloire et Ciment !

L’événement Amour, Gloire et Ciment ! Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Mont-de-Marsan