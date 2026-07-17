AN ACCIDENT / A LIFE, MARC BREW & SIDI LARBI CHERKAOUI, Théâtre National de Bretagne, Rennes
jeudi 28 janvier 2027 · Théâtre National de Bretagne · Rennes
Informations pratiques
AN ACCIDENT / A LIFE, MARC BREW & SIDI LARBI CHERKAOUI 28 – 30 janvier 2027 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-28T19:30:00+01:00 – 2027-01-28T21:00:00+01:00
Fin : 2027-01-30T20:30:00+01:00 – 2027-01-30T22:00:00+01:00
Aux frontières de la danse et du théâtre, le solo an Accident / a Life revient sur l’accident qui a fait basculer la vie du danseur Marc Brew et dessine un chemin de résilience.
En 1997, le danseur australien Marc Brew a tout juste 20 ans, et devant lui un bel avenir au sein du ballet qu’il vient d’intégrer, quand un accident de la route le laisse paraplégique. an Accident / a Life mobilise les moyens du théâtre – un récit, des écrans et un caméraman filmant la scène et ses décors : une voiture, un lit d’hôpital – pour raconter cet épisode traumatique mais c’est le langage de la danse qui restitue le chemin de Marc Brew vers une réappropriation de son corps. Avec le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui, il invente de nouvelles formes de mouvements et de gestes, dans une pièce qui devient un voyage initiatique
Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4241 »}]
Aux frontières de la danse et du théâtre, le solo an Accident / a Life revient sur l’accident qui a fait basculer la vie du danseur Marc Brew et dessine un chemin de résilience.
Filip Van Roe
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