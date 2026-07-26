AN IDIOT’S GUIDE TO WINE VERRES DE VIN SUR FOND DE COMÉDIE Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

AN IDIOT’S GUIDE TO WINE VERRES DE VIN SUR FOND DE COMÉDIE

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 37 – 37 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18 2026-10-23

Le stand-up à succès, An Idiot’s Guide to Wine, s’installe à Montpellier ! Vis une soirée mêlant humour décalé et dégustation de six vins différents. C’est un mélange extraordinaire de deux plaisirs rarement associés. Ce spectacle t’offre une occasion unique d’explorer des saveurs variées tout en profitant d’une soirée amusante. Achète tes billets dès maintenant !

Le stand-up à succès, An Idiot’s Guide to Wine, s’installe à Montpellier ! Vis une soirée mêlant humour décalé et dégustation de six vins différents. C’est un mélange extraordinaire de deux plaisirs rarement associés. Ce spectacle t’offre une occasion unique d’explorer des saveurs variées tout en profitant d’une soirée amusante. Achète tes billets dès maintenant !

Les billets s’arrachent ! Réserve vite ta place avant qu’il ne soit trop tard !

Attention l’expérience se déroule en français

Ce qui t’attend

Un spectacle hilarant accompagné d’une dégustation de six vins soigneusement sélectionnés

Signé Merrick Watts, l’unique comédien au monde détenteur d’une certification niveau 3 du Wine & Spirit Education Trust

Lance-toi dans une aventure vinicole avec six vins uniques, chacun offrant une saveur incomparable

En couple, entre amis ou en famille, An Idiot’s Guide to Wine verres de vin sur fond de comédie offre le parfait mélange de rires, de découvertes… et du verre qui déliera les langues

Durée environ 70 minutes

Sur réservation .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : AN IDIOT’S GUIDE TO WINE VERRES DE VIN SUR FOND DE COMÉDIE

The hit stand-up show, *An Idiot’s Guide to Wine*, is coming to Montpellier! Enjoy an evening that combines offbeat humor with a tasting of six different wines. It’s an extraordinary blend of two pleasures rarely combined. This show offers you a unique opportunity to explore a variety of flavors while enjoying a fun evening. Buy your tickets now!

L’événement AN IDIOT’S GUIDE TO WINE VERRES DE VIN SUR FOND DE COMÉDIE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER