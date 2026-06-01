ANACHRONIC SHOW, La Paillette, Rennes

ANACHRONIC SHOW Samedi 13 juin, 16h00, 18h00 La Paillette Ille-et-Vilaine

5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:45:00+02:00

Fin : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:45:00+02:00

Bienvenue dans Anachronic Show, le talk-show théâtral dans lequel on ressuscite les morts… pour les interviewer ! Nos animateur·trice·s Ana et Chronic recevront en exclusivité quatre invitées ayant fait trembler les Caraïbes aux 18e et 19e siècles.

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://la-paillette.net »}]

Bienvenue dans Anachronic Show, le talk-show théâtral dans lequel on ressuscite les morts… pour les interviewer ! Nous recevrons quatre invitées ayant fait trembler les Caraïbes aux 18e et 19e siècles spectacle théâtre

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