ANASTASIIA DONNA QUARTET invite JOACHIM GOVIN Le Baiser Salé Paris

Informations pratiques

Entre lyrisme délicat, élégance du phrasé et liberté d’invention, la guitare d’Anastasiia Donna dessine un univers singulier où résonnent parfois les échos de Jim Hall ou de Lage Lund, sans jamais renoncer à sa propre voix. Cette musicienne russe au rayonnement international, saluée notamment par Matt Brewer et Mark Whitfield pour la subtilité de son jeu et la qualité de son swing, sera entourée pour cette soirée de Levi Harvey au piano, Joachim Govin à la contrebasse et Pierre-Eden Guibaud à la batterie. Ensemble, ils feront dialoguer compositions originales, arrangements inédits et grands standards du jazz dans un répertoire où l’écoute, l’élan collectif et le goût du risque laissent toute sa place à la surprise et à l’émotion.

Anastasiia Donna, guitariste au style raffiné, mêle compositions, arrangements et standards de jazz.

Le mercredi 09 septembre 2026

de 21h00 à 22h30

payant Tarif Web : 25 EUR

Tarif sur place : 28 EUR

Tarif adhérent : 20 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T00:00:00+02:00

fin : 2026-09-10T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-09T21:00:00+02:00_2026-09-09T22:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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