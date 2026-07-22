ANASTASIIA DONNA QUARTET invite JOACHIM GOVIN Le Baiser Salé Paris
jeudi 10 septembre 2026 · Le Baiser Salé · Paris
Informations pratiques
Entre lyrisme délicat, élégance du phrasé et liberté d’invention, la guitare d’Anastasiia Donna dessine un univers singulier où résonnent parfois les échos de Jim Hall ou de Lage Lund, sans jamais renoncer à sa propre voix. Cette musicienne russe au rayonnement international, saluée notamment par Matt Brewer et Mark Whitfield pour la subtilité de son jeu et la qualité de son swing, sera entourée pour cette soirée de Levi Harvey au piano, Joachim Govin à la contrebasse et Pierre-Eden Guibaud à la batterie. Ensemble, ils feront dialoguer compositions originales, arrangements inédits et grands standards du jazz dans un répertoire où l’écoute, l’élan collectif et le goût du risque laissent toute sa place à la surprise et à l’émotion.
Anastasiia Donna, guitariste au style raffiné, mêle compositions, arrangements et standards de jazz.
Le mercredi 09 septembre 2026
de 21h00 à 22h30
payant Tarif Web : 25 EUR
Tarif sur place : 28 EUR
Tarif adhérent : 20 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T00:00:00+02:00
fin : 2026-09-10T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-09T21:00:00+02:00_2026-09-09T22:30:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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