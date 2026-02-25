Anatomie du Musée des Beaux-Arts de Brest. De 1875 à aujourd’hui Conférence Faculté des Lettres Victor Ségalen Brest

Anatomie du Musée des Beaux-Arts de Brest. De 1875 à aujourd’hui Conférence

Le Musée des Beaux-Arts de Brest est le fruit d’une longue histoire. Il a officiellement ouvert ses portes au public en 1877.

Il bénéficiera de dons, d’achats de la ville, de legs exceptionnels ainsi que des envois de l’État.

Détruit dans la nuit du 4 au 5 juillet 1941, la construction d’un second musée, inauguré en 1968, a marqué son histoire récente. Les collections connaîtront alors une expansion significative. Aujourd’hui le musée abrite une importante collection de peintures, de sculptures, d’arts graphiques (dessins & estampes), d’art non occidental, d’art populaire régional volontiers associés à la vocation maritime de la ville de Brest. L’enjeu actuel est la préservation de cette collection majeure et la transmissions aux générations futures, grâce à la création d’un pole de conservation externalisé, dont la livraison est prévue en 2029.

Conférence présentée dans le cadre de la parution du n°246 des Cahiers de l’Iroise René Le Bihan, l’oeil absolu.

