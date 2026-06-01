Anatomik, Angle rue Anatole France / avenue Henri Barbusse, Villeurbanne
Anatomik, Angle rue Anatole France / avenue Henri Barbusse, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
Anatomik Samedi 20 juin, 15h30 Angle rue Anatole France / avenue Henri Barbusse Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T15:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T15:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00
Dans sa baraque de foire, une fakiresse dévoile son peep-show de poupées, son stand de tir et sa routine de séduction… décapante. Mêlant fakirisme, burlesque et théâtre d’objets, Madam’ Kanibal se moque des stéréotypes imposés aux femmes à travers cette fleur de cactus piquante, mais tendre.
À partir de 6 ans
Angle rue Anatole France / avenue Henri Barbusse 112 rue Anatole France 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Dans sa baraque de foire, une fakiresse dévoile son peep-show de poupées, son stand de tir et sa routine de séduction… décapante.
© Jean-pierre Estournet
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