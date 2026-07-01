Ancienne friche “SIDOUX” devenue “SUP ST JEAN Bachelor Banque”, SUP’Saint-Jean, Saint-Quentin

Informations pratiques

Ancienne friche “SIDOUX” devenue “SUP ST JEAN Bachelor Banque” 19 et 20 septembre SUP’Saint-Jean Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ancienne usine Sidoux, fabricant de guipures de rideaux est devenue depuis quelques années un établissement d’enseignement supérieur pour des étudiants en BTS gestion comptabilité et Bachelor en communication. L’école a gardé la magnifique horloge de l’ancienne usine.

SUP’Saint-Jean 75 Rue Camille Desmoulins, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France

Ancienne usine Sidoux, fabricant de guipures de rideaux est devenue depuis quelques années un établissement d’enseignement supérieur pour des étudiants en BTS gestion comptabilité et Bachelor en a la…

©Ville de Saint-Quentin