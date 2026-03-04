André CECCARELLI Avec Stéphane Belmondo Rémi Vignolo Biréli Lagrène, ​Espace Jean-Racine, Saint-Rémy-lès-Chevreuse

André CECCARELLI Avec Stéphane Belmondo Rémi Vignolo Biréli Lagrène Vendredi 27 mars, 20h30 ​Espace Jean-Racine Yvelines

Début : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T23:30:00+01:00

L’art de l’improvisation à son sommet ! Ces quatre géants du jazz français, chacun riche de son propre univers, se réunissent pour créer une alchimie unique.

Biréli Lagrène, enfant prodige de la guitare, a transfiguré le jazz manouche tout en explorant des horizons modernes, flirtant avec la fusion et le jazz contemporain. Stéphane Belmondo, qui a joué aux côtés des plus grands, de Quincy Jones à Michel Petrucciani, porte la voix du jazz français avec un timbre aussi puissant que sensible. Rémi Vignolo, quant à lui, tisse des lignes de basse en appui qui allient groove et mélodie avec une aisance rare. Enfin, André Ceccarelli est l’un des batteurs les plus respectés sur la scène internationale.

Quand ces quatre artistes se retrouvent, c’est l’essence même du jazz : une conversation sans fin, pleine de complicité, de surprises et d’émotions. Ensemble, ils réécrivent les règles, faisant de chaque concert une aventure unique, où la virtuosité n’est qu’un moyen de toucher l’âme du public.

​Espace Jean-Racine Rue Ditte – 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France

