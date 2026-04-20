Vacances Avril : ateliers enfants Maison-Musée Devos Maison Musée & Fondation Raymond Devos SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE

Vous cherchez une activité originale et enrichissante pour vos enfants pendant les vacances de Pâques ? La Maison-Musée et Fondation Raymond Devos vous accueille du 20 au 30 avril pour des ateliers créatifs et pédagogiques en plein cœur de la nature.

Accompagnés d’un ornithologue et d’un médiateur du musée, les enfants partent à la découverte des oiseaux de la vallée de Chevreuse et fabriquent de véritables nids pour hirondelles à rapporter chez eux — le tout autour de Le Nid des Clowns, une installation contemporaine et poétique de l’artiste Kim Cao, tissée en direct dans le jardin du musée.

Une après-midi où la curiosité, le rire et la créativité sont au programme : observer la nature, comprendre la biodiversité locale, et repartir avec une création faite de ses propres mains.

Dans l’esprit malicieux et poétique de Raymond Devos, ces ateliers familiaux mêlent art contemporain, humour et éveil à l’écologie — une expérience complète et mémorable pour les petits comme pour les grands.

Formules :

16 € par enfant (atelier seul)

25 € duo enfant + parent (atelier)

25 € enfant en atelier + parent en visite libre du musée

Réservation obligatoire. Les enfants doivent être accompagnés.

Que faire avec vos enfants pendant les vacances de Pâques ? Ateliers nature et création à la Maison-Musée Raymond Devos !

Du lundi 27 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 14h30 à 16h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 10h30 à 12h00

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 16h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 12h00

payant

En transports en commun : Gare Saint-Rémy-lès-Chevreuse — terminus RER B.

En voiture : parking public à 2 minutes à pied, avec place réservée PMR.

Accessibilité PMR : dépose minute devant l’entrée, accès de plain-pied au rez-de-chaussée, place handicapé à proximité immédiate.

Pour toute demande liée à l’accessibilité, contactez-nous en amont : contact@fondationraymonddevos.fr

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-30T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T10:30:00+02:00_2026-04-20T12:00:00+02:00;2026-04-20T14:30:00+02:00_2026-04-20T16:00:00+02:00;2026-04-21T10:30:00+02:00_2026-04-21T12:00:00+02:00;2026-04-21T14:30:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00;2026-04-22T10:30:00+02:00_2026-04-22T12:00:00+02:00;2026-04-22T14:30:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00;2026-04-23T10:30:00+02:00_2026-04-23T12:00:00+02:00;2026-04-23T14:30:00+02:00_2026-04-23T16:00:00+02:00;2026-04-24T10:30:00+02:00_2026-04-24T12:00:00+02:00;2026-04-24T14:30:00+02:00_2026-04-24T16:00:00+02:00;2026-04-27T10:30:00+02:00_2026-04-27T12:00:00+02:00;2026-04-27T14:30:00+02:00_2026-04-27T16:00:00+02:00;2026-04-28T10:30:00+02:00_2026-04-28T12:00:00+02:00;2026-04-28T14:30:00+02:00_2026-04-28T16:00:00+02:00;2026-04-29T10:30:00+02:00_2026-04-29T12:00:00+02:00;2026-04-29T14:30:00+02:00_2026-04-29T16:00:00+02:00;2026-04-30T10:30:00+02:00_2026-04-30T12:00:00+02:00;2026-04-30T14:30:00+02:00_2026-04-30T16:00:00+02:00

Maison Musée & Fondation Raymond Devos 10 Rue de Paris 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE

+33130477671 communication@fondationraymonddevos.fr https://www.facebook.com/FondationRaymondDevos https://www.facebook.com/FondationRaymondDevos



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