Le plus grand éclat de rire de France Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Le plus grand éclat de rire de France Saint-Rémy-lès-Chevreuse dimanche 3 mai 2026.
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Le plus grand éclat de rire de France
10 rue de Paris Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
La Maison Musée Raymond Devos est fière d’accueillir la célébration française de la Journée mondiale du rire — pour la première fois dans un lieu patrimonial.
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10 rue de Paris Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France +33 6 22 99 76 08 contact@fondationraymonddevos.fr
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English :
The Maison Musée Raymond Devos is proud to host the French celebration of World Laughter Day? for the first time in a heritage venue.
L’événement Le plus grand éclat de rire de France Saint-Rémy-lès-Chevreuse a été mis à jour le 2026-04-17 par Conseil Départemental des Yvelines
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